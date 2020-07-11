Почти половина недвижимости Орла оказалась обесцененной

Муниципальное имущество нуждается в более строгом контроле.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата города Орла впервые за несколько лет детально проанализировала реестр муниципального имущества. В результате был вскрыт целый ряд существенных недостатков. Детали раскрыли в КСП. Прежде всего, аудиторы отметили, что реестр муниципального имущества города Орла на бумажных носителях не ведется с 2009 года, в то время как в спорных ситуациях именно бумажная версия является приоритетной.

Более 47 процентов объектов недвижимости, включенных в казну города, (290 из 613) имеют нулевую балансовую стоимость. Стоимость 68 муниципальных помещений – так называемых нефинансовых активов казны – по мнению аудиторов, занижена ориентировочно на 110,2 миллиона рублей. У многих объектов отсутствует первоначальная и кадастровая стоимость.

«С целью достоверного учета муниципального имущества, УМИЗ, как уполномоченный представитель собственника муниципального имущества, не провел переоценку стоимости объектов имущества и капитальных вложений в нефинансовые активы имущества, составляющего муниципальную казну, по состоянию на начало текущего года путем пересчета их балансовой стоимости и начисленной суммы амортизации», — следует из отчета КСП.

Эксперты указывают и на то, что большая часть муниципальных помещений, расположенных в центре города, переданы в безвозмездное пользование. Между тем, это наиболее привлекательное с коммерческой точки зрения место. Власти могли бы сдавать эти помещения в аренду, и казна неплохо бы на этом заработала. Потери бюджета от передачи в безвозмездное пользование 40 муниципальных помещений за 2016, 2017 и 2018 годы КСП оценила в 22,3 миллиона рублей.

Кстати, УМИЗ заключило договоры безвозмездного пользования муниципальными нежилыми помещениями с шестью федеральными государственными организациями (их общая площадь составляет 6463,9 квадратных метра) и 12-ю областными бюджетными и казенными организациями (площадь — 4431,5 кв. м.).

«Установлены потери бюджета города Орла в сумме 20,5 млн рублей в связи с незаконным использованием МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» муниципального земельного участка по ул. Гагарина, 8 в городе Орле и с необоснованным изъятием у застройщика неликвидных земельных участков и передачей ему взамен без аукциона в собственность земельного участка для строительства многоквартирного дома по ул. Михалицына», — сообщает КСП.

Однако вернемся к реестру. Аудиторы считают, что порядок его ведения чиновниками в полном объеме не соблюдается, что приводит к расхождениям во всех разделах. В результате недостоверные сведения реестра не дают возможности объективно оценить состав муниципального имущества и его объем, в то время как в соответствии с законом муниципальное имущество является экономической основой местного самоуправления. Также отмечено, что система ведения реестра неинформативна для пользователей и не содержит всей предусмотренной законом информации.

ИА «Орелград»