В Орле осудили подростков-угонщиков

Двое несовершеннолетних угоняли чужие автомобили.

Орловский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении двоих несовершеннолетних жителей Орла. Как пояснили в пресс-службе этого суда, преступление подростки совершили в ноябре 2019 года. Они решили «покататься». Той же ночью приятели отправились на поиски подходящего автомобиля. Во дворе одного из домов на улице Комсомольской в Орле они увидели «Оку» и угнали его.

«Покатались недолго, поскольку автомобиль остановился, так как двигатель прекратил работу, — рассказали в Орловском райсуде. — После этого они откатили его на участок местности вдоль трамвайных путей, где оставили автомобиль и скрылись с места преступления».

Спустя несколько дней подростки все повторили. На сей раз «Оку» они угнали в поселке Знаменка. На чужой машине юные угонщики катались до утра. Когда рассвело, они бросили автомобиль у одного из гаражей в Орле. Однако на следующий день вернулись к нему, завели двигатель и поехали в сторону гаражного кооператива.

Их вспугнул проезжавший мимо автомобиль полиции. Подростки бросили машину, не заглушив двигатель. В ходе расследования выяснилось, что один из них в августе 2019 года также украл и продал велосипед. В судебном заседании обвиняемые признали вину в полном объеме.

Суд пришел к выводу, что их исправление возможно без отбывания реального лишения свободы при условии соответствующего контроля за ними. Поэтому подростки отделались условными сроками заключения. Им дали по 1 году и 2 месяца условного срока. Кроме того, еще 10 дней одному из них суд добавил за кражу велосипеда.

У юных осужденных будет ровно два года, чтобы своим поведением доказать исправление. Именно такой испытательный срок установил для них суд. Приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»