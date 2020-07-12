Два человека погибли в ДТП в Орловской области

12.7.2020 | 12:02 Важное, Новости, Происшествия

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Еще один человек в тяжелом состоянии госпитализирован

Два человека погибли в ДТП в Орловской области, сообщили в региональном управлении МВД. Трагедия произошла сегодня, 12 июля, в 9.30 в Кромском районе.

Известно, что на 418-м км автодороги М-2 «Крым» столкнулись «Рено Логан», оклеенный в такси, и «Фиат». Оба водителя погибли на месте происшествия. Пассажирка «Логана» госпитализирована в тяжелом состоянии.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. На месте работали представители МЧС.

ИА «Орелград», фото МЧС

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