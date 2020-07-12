Орловские чиновники отказались признать опасный дом аварийным

Только суд защитил права жильцов, опасающихся за свою жизнь.

Интересный судебный процесс прошел в городе Мценске. Местная жительница подала иск, потребовав признать незаконным заключение межведомственной комиссии. Как сообщили в суде Мценского района, она вместе с семьей по договору социального найма проживает в многоквартирном доме. Ранее женщина обратилась в администрацию города с просьбой оценить техническое состояние ее комнаты и всего дома для последующего возможного признания их непригодными для проживания.

В этом случае сам дом был бы признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Однако надежды женщины не оправдались. Комиссия выдала заключение, согласно которому ее комната хоть и требует капремонта, но пригодна для проживания. Семья ожидала от чиновников другого решения.

Женщина обратилась в суд. Она считает, что процедура была нарушена, обследование было проведено поверхностно, а выводы членов комиссии оказались формальными. И просила обязать комиссию повторно провести обследование. Чиновники иск не признали и заявили, что дом включен в программу капремонта. Суд этот довод отверг. Он указал, что включение дома в программу капремонта не означает, что его нельзя признать аварийным и подлежащим сносу.

Далее суд изучил работу комиссии и пришел к неутешительным для нее выводам. Было установлено, что заключение было вынесено на основе визуального обследования. Комиссия не привлекла к процедуре собственников других квартир, и их квартиры не осматривались. Согласно заключению экспертной организации, было выявлено «ухудшение технического состояния здания в целом, дефекты, при которых существует опасность для пребывания проживающих в доме граждан».

Например, эксперты зафиксировали снижение несущей способности и эксплуатационных характеристик ограждающих конструкций и перекрытий. Они усмотрели разрушение кирпичной кладки 1-го и 2-го этажа, которым затронуто 55 процентов толщины стен. Кроме того, в доме разрушены перемычки над оконными проемами с оголением и коррозией рабочей арматуры. В акте перечислены и другие технические недостатки.

«Несмотря на наличие указанного заключения эксперта, комиссия не привлекла сторонних специалистов к участию в заседании, их мнение при принятии решения не испрашивалось, фактические показатели износа несущих конструкций комиссией не учитывались, вопросы о степени огнестойкости, обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара не исследовались», — говорится в сообщении райсуда.

В акте обследования не были отражены и другие параметры, такие как температура воздуха и ограждающих конструкций, влажность и подвижность воздуха, наличие потенциально опасных для человека химических и биологических веществ и другое. Суд пришел к выводу о незаконности заключения межведомственной комиссии и обязал ее «устранить нарушение прав истца, повторно рассмотрев вопрос о соответствии дома и комнаты» в течение месяца со дня вступления решения в законную силу.

Отметим, что чиновники обжаловали это решение в областном суде, но в удовлетворении апелляционной жалобы им было отказано. Теперь комиссии придется повторно провести обследование дома по всем правилам.

ИА «Орелград»