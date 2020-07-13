Клычков велел помочь регоператору по работе с отходами

13.7.2020 | 12:07 ЖКХ, Новости

Читайте нас в Telegram

Правительство может выделить регоператору целевую субсидию.

Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления субсидий, предназначенных для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Впрочем, в Орловской области действует всего один такой оператор. Однако закон запрещает предоставлять преференции конкретной организации. Поэтому в правительственном постановлении речь идет об отрасли в целом.

Как следует из документа, субсидия предназначена на финансовое обеспечение части затрат регоператоров в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции. Бюджетная поддержка призвана обеспечить их непрерывную работу.

«Результатом предоставления субсидии является достижение следующего показателя – доли населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами, не менее 90 процентов в соответствии с региональным проектом «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», — говорится в постановлении.

Общий объем субсидии установлен в размере 20 процентов расчетной необходимой валовой выручки регионального оператора за 3 месяца, подтвержденной управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области. Для получения субсидии регоператор должен не позднее
1 сентября 2020 года представить в профильный департамент заявку. При этом у него не должно быть долгов по налогам, сборам и страховым взносам, а также пеней, штрафов и процентов по ним.

Кроме того, у регоператора не должно быть просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий и бюджетных инвестиций, предоставленных ему ранее. Он также не должен находиться в процессе реорганизации или ликвидации, и в отношении него не должна быть введена процедура банкротства.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования