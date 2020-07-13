Клычков велел помочь регоператору по работе с отходами

Правительство может выделить регоператору целевую субсидию.

Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления субсидий, предназначенных для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Впрочем, в Орловской области действует всего один такой оператор. Однако закон запрещает предоставлять преференции конкретной организации. Поэтому в правительственном постановлении речь идет об отрасли в целом.

Как следует из документа, субсидия предназначена на финансовое обеспечение части затрат регоператоров в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции. Бюджетная поддержка призвана обеспечить их непрерывную работу.

«Результатом предоставления субсидии является достижение следующего показателя – доли населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами, не менее 90 процентов в соответствии с региональным проектом «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», — говорится в постановлении.

Общий объем субсидии установлен в размере 20 процентов расчетной необходимой валовой выручки регионального оператора за 3 месяца, подтвержденной управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области. Для получения субсидии регоператор должен не позднее

1 сентября 2020 года представить в профильный департамент заявку. При этом у него не должно быть долгов по налогам, сборам и страховым взносам, а также пеней, штрафов и процентов по ним.

Кроме того, у регоператора не должно быть просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий и бюджетных инвестиций, предоставленных ему ранее. Он также не должен находиться в процессе реорганизации или ликвидации, и в отношении него не должна быть введена процедура банкротства.

ИА «Орелград»