Обеспечение законности обойдется Орловщине в 15 млн рублей

Областные власти утвердили лимиты финансирования программы «законников».

Правительство региона утвердило государственную программу «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области». Общий объем ее финансирования составит около 15,2 миллиона рублей. Действие программы рассчитано до 2025 года. Чуть более 6 миллионов рублей область получит из федерального бюджета, а оставшиеся средства должна будет выделить из собственной казны.

Ответственным исполнителем большинства запланированных мероприятий станет администрация губернатора и правительства Орловской области. А мероприятий программой предусмотрено немало. Например, деньги потратят на «приобретение технических устройств, способствующих раскрытию преступлений и профилактике правонарушений».

Также предусмотрено стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения. Напомним, власти выплачивают денежное вознаграждение за добровольную сдачу оружия и боеприпасов. «Прейскурант» ранее был утвержден правительством области.

Программой предусмотрено и предоставление муниципальным образованиям субвенций на формирование списков кандидатов в присяжные заседатели. Кстати, на эти цели будут использованы средства федерального бюджета. В целом, авторы программы ожидают, что через пять лет в регионе возрастет уровень доверия населения к работе правоохранительных органов.

ИА «Орелград»