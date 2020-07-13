Сотрудники «Экологистика» в Орле требуют погасить долги по зарплате

По их словам, водители и разнорабочие не получают деньги уже третий месяц.

Около 20 сотрудников «Экологистика» собрались 13 июля на площади Содружества Орле. Они намерены написать заявление в прокуратуру Северного района по поводу невыплаченной зарплаты, рассказали представители общественного движения «Граждане Орла».

По словам собравшихся, им не заплатили зарплату за май и июнь 2020 года. Водители и разнорабочие «Экологистика» подписали коллективное обращение на имя директора фирмы. Из-за долгов по зарплате они объявили о прекращении своих должностных обязанностей по вывозу мусора.

Есть информация и о долгах перед сотрудниками, находящимися в отпуске. По закону, отпускные положены выдавать за три дня до начала отпуска. Судя по всему, сотрудники «Экологистика» таких выплат своевременно не получили. Более того, из текста обращения следует, что в их трудовых договорах вообще не указаны конкретные даты зарплаты и аванса.

Аналогичное обращение сотрудники компании по вывозу ТБО отправили в трудовую инспекцию.

Как уже писал «Орелград», «Экологистик» зашел на рынок в июне 2019 года — вскоре после того, как «Зеленую рощу» возглавил бывший московский чиновник Александр Ворожбит. Гендиректором мусорной компании является Андрей Соколов, а единственным учредителем – московский бизнесмен Игорь Парциба.

В прошлом году машины этой компании вывозили мусор из Железнодорожного района Орла, а в начале этого года получили контракт на обслуживание Заводского района, потеснив «Экоград».

Если рабочие компании вдруг решат объявить забастовку, два района города с многочисленным частным сектором рискуют утонуть в отходах.

ИА «Орелград»