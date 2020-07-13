В Орле ожидаются дожди с градом и грозами

13.7.2020 | 14:50 Новости, Общество

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МЧС сообщило о неблагоприятной погоде 14 июля

В Орловской области в ближайшие сутки ожидаются дожди, которые местами будут сопровождаться грозами, градом и ветром 15-20 м/с. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону.

Неблагоприятная погода рискует прийти уже сегодня, 13 июля, примерно в 21.00. Град ожидается днем. Ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов, днём поднимутся всего до +19 градусов. Небольшое похолодание продлится до пятницы.

«В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб», — напомнили в МЧС.

ИА «Орелград»

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