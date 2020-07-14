Дожди могут стать проблемой для жителей орловских городов

Специалисты МЧС оценили вероятность подтопления городских улиц.

В Орловской области гидрологическая обстановка остается в норме. Об этом говорится в оперативном ежедневном прогнозе возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории региона, который публикует ГУ МЧС со ссылкой на данные Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В то же время специалисты не исключают неприятностей.

Как следует из прогноза, при выпадении умеренных и сильных осадков в виде дождя, а также по причине нарушений в работе дренажных канализационных систем и неисправностей ливневых стоков на территории Орловской области существует вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением приусадебных участков и пониженных участков местности.

Эксперты приводят конкретные примеры. Так, в Орле вероятность подтопления, которая оценена специалистами коэффициентом 0,3, существует в у Александровского моста, в районе Детского парка, а также на пересечении улиц Фомина и Новосильской, 1-й Посадской и Васильевской. В Мценске подтопленными могут оказаться улицы Советская и Заводская, в Ливнах — улицы Мира и Зеленая, а также низководные мосты.

Добавим, что согласно оперативным данным Главного управления МЧС России по Орловской области, с начала текущего года на водных объектах региона погибло уже семь человек. За аналогичный период прошлого года погибших было четверо.

ИА «Орелград»