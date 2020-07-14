Павел Меркулов возглавил ОГУЭТ, но остался директором филиала РАНХиГС

Такие дела

Глава орловского филиала РАНХиГС Павел Меркулов стал врио ректора Орловского государственного университета экономики и торговли (ОГУЭТ). Об этом сообщается на сайте вуза.

Приказ о назначении Меркулова был подписан ещё 9 июля. Сегодня, 14 июля, его представили коллективу университета.

«Для начала необходимо изучить работу университета, процесс его функционирования. В дальнейшем, возможно предложить рассмотреть ученому совету и учредителю вуза использование лучших практик Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, которая готовит высокопрофессиональных экономистов и управленцев, как для органов власти субъектов Российской Федерации, высшего руководства страны, так и для российского бизнеса», — заявил Меркулов на встрече с сотрудниками ОГУЭТ.

При этом Меркулов остался и. о. директора Среднерусского института управления (орловского филиала РАНХиГС). Об этом свидетельствуют данные на сайте вуза. Информацию «Орелграду» подтвердили в пресс-службе федерального РАНХиГС.

«Павел Меркулов остается заведующим кафедрой политологии и государственной политики филиала. Приказом ректора [РАНХиГС Владимира Мау] на него возложено исполнение обязанностей директора института», – сообщили в пресс-службе РАНХиГС.

Павел Меркулов возглавил Среднерусский институт управления (орловский филиал РАНХиГС) в 2014 году. В 1999–2001 годах он был заместителем губернатора Орловской области, затем до 2004 года являлся членом Совета Федерации. Позже вернулся на пост первого вице-губернатора региона.

В 2007 году Меркулов стал депутатом орловского облсовета. Переизбравшись в 2011 году, в 2016 году экс-сенатор сложил полномочия. В 2009–2013 годах Меркулов был директором филиала «Газпром газораспределения» в Орловской области.

ИА «Орелград»