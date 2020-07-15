Мэрия Орла за 2,3 млн рублей наймет уборщика кладбищ

Власти областной столицы объявили тендер на право уборки погостов.

Администрация города Орла приступила к поиску подрядчика, который займется уборкой общественных кладбищ. Извещение появилось на портале госзакупок. Заказчиком от лица муниципалитета выступает казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Начальная максимальная цена контракта установлена в сумме 2,315 миллиона рублей.

Победитель отбора получит право на проведение работ по содержанию Наугорского, Историко-мемориального, Троицкого, Крестительского, Лужковского, Афанасьевского, Иоанно-Богословского и Лепешкинского кладбищ, а также на уборку воинских участков Троицкого и Крестительского кладбищ.

Власти предъявят подрядчику целый ряд технических требований. Например, уборка общественных туалетов, расположенных на территориях кладбищ, включая работы по дезинфекции, должна проводиться 1 раз в неделю. С такой же периодичностью должны вывозиться бункеры и контейнеров для утилизации мусора и отходов. Скашивать траву будут в случае, если ее высота превысит 15 сантиметров.

На подрядчика также возложат обязанность по планированию земельных участков для новых захоронений, включающему их выравнивание и грейдирование, засыпку ям и оврагов грунтом, а также вырубку кустарников и мелколесья. Интересно, что подрядчика обяжут каждую пятницу предоставлять заказчику отчеты о выполненных работах с приложением фото- и видеоматериалов (до начала работ и после).

ИА «Орелград»