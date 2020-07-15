На Лежнева пожаловались в прокуратуру

15.7.2020 | 18:10 Важное, Новости, Политика

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Журналистов возмутило хамское поведение советника губернатора Андрея Клычкова

Издание «Орелтаймс» обратилось в прокуратуру Орловской области по поводу поведения Сергея Лежнева, советника губернатора региона Андрея Клычкова.

В публикации журналисты указывают, что Лежнев систематически нарушает закон «О государственной гражданской службе РФ» и кодекс этики чиновников. Документы гласят, что госслужащий обязан обеспечивать равное отношение ко всем — Лежнев же посылает в ад активистов «Граждан Орла», но рьяно защищает своего земляка Ивана Залогина, главу облздрава. В законе прописана и корректность по отношению к гражданам, а также недопущение конфликтных ситуаций. О том, как Лежнев общается с орловцами, мы рассказывали не раз: последний свежий случай – хамские оскорбления медика скорой помощи Дмитрия Серегина.

По кодексу этики госслужащий обязан «уважительно относиться к деятельности СМИ» и «воздерживаться от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, угроз, оскорбительных выражений или реплик», указывает «Орелтаймс».

Высказывания, подобные тем, что извергает из себя Лежнев, должны быть поводом для освобождения от должности. Поведение советника Клычкова должна рассмотреть комиссия, которую возглавляет Алексей Курбатов — подчинённый первого вице-губернатора Вадима Соколова. Несмотря на трёхлетнее хамство Лежнева, Курбатов ничего не предпринимает.

В прокуратуре «Орелграду» подтвердили, что видели публикацию «Орелтаймс». О реакции на неё в ведомстве пообещали рассказать позднее.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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