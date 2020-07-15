Орловские садоводы задолжали миллионы за свет

Задолженность садоводческих товариществ выросла на треть.

В Орловской области садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) значительно увеличили свою совокупную задолженность за потребленное электричество. По данным компании «Орловский энергосбыт», по состоянию на 1 июля 2020 года они задолжали 3,9 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг вырос на 30 процентов.

«СНТ активно потребляют электроэнергию с начала дачного сезона, однако уровень оплаты за потребленный ресурс демонстрируют низкий – всего 76,3 процента, — говорят в компании. – В отношении злостных неплательщиков ведется претензионно-исковая работа. Однако крайне важно, чтобы члены СНТ контролировали оплату ресурсов товариществами».

Энергетики напоминают, как все устроено. Дачники платят ежемесячно, однако они рассчитываются не напрямую с поставщиком ресурса. Деньги члены СНТ сдают председателям, а уже те рассчитываются с гарантирующим поставщиком. Возможно, кто-то из глав товариществ не совсем ответственно подходит к этому процессу, хотя прямых обвинений никто пока не выдвигал.

«Орловский энергосбыт» также составил два списка. В «черный» включены те товарищества, которые накопили крупные долги. Кстати, все они расположены в Орле и Орловском районе. В «белый» список включены СНТ, которые добросовестно оплачивают электроэнергию. Ознакомиться с этими рейтингами можно на официальном сайте энергокомпании.

ИА «Орелград»