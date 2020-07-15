Орловский «Титаник» могут достроить благодаря коронавирусу

15.7.2020 | 9:06 Новости, Общество

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Под нужды пациентов с COVID-19 могут отремонтировать и спальный корпус санатория «Дубрава», простаивающий много лет.

Многопрофильный медицинский центр (ММЦ) Орловской областной больницы, известный в народе как «Титаник», могут достроить для пациентов с COVID-19. Об этом рассказал в соцсетях губернатор Андрей Клычков. Из-за пандемии коронавируса и необходимости создания сотен свободных коек для больных могут завершить строительство и обустройство также спального корпуса санатория «Дубрава».

По словам Клычкова, в «Титанике» можно развернуть дополнительно 500 коек.

— В связи с чем мною было направлено письмо в адрес зампредседателя Правительства РФ Т.А.Голиковой о поддержке выделения финансирования и строительных ресурсов для завершения строительства и ввода в эксплуатацию ММЦ. Далее к проработке вопроса были подключены министерства здравоохранения и финансов, — написал Клычков. — В настоящее время использование объекта в заявленных целях признано возможным. Однако требуется доработка ПСД для перепрофилирования под инфекционную больницу для ковид-пациентов. Работа в этом направлении уже ведется.

Клычков пообещал, что после окончания пандемии «Титаник» будет перепрофилирован и станет корпусом областной больницы.

Что касается спального корпуса санатория «Дубрава», губернатор видит возможность его восстановить «силами Минобороны».

Спальный корпус санатория «Дубрава»

—  Мы надеемся, что объект будет достроен, а после выхода из COVID-ных проблем станет полноценным местом отдыха всех желающих, -написал Клычков.

Речь о достройке «Титаника» с момента начала пандемии заходит уже второй раз. Как уже писал «Орелград», в конце мая тему обсуждали в Совете Федерации. Тогда Валентина Матвиенко просила федеральных чиновников «рассмотреть и поддержать» достройку ММЦ в Орле.

ИА «Орелград»

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