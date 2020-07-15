У Клычкова появился еще один советник из Москвы

О своем назначении Алексей Брызгалов рассказал в соцсетях.

У губернатора Орловской области Андрея Клычкова уже две недели как появился новый советник. Некто Алексей Брызгалов сообщил на своих страницах в соцсетях, что 30 июня стал сотрудником областной администрации. Официального подтверждения этой информации пока нет. Неизвестно также, чем именно будет заниматься Брызгалов в орловском правительстве.

— Дорогие друзья, хочу поделиться с вами важным шагом в своей жизни. Для меня патриотизм — это не только взгляды, это прежде всего действие. Много лет я развивал социальные, благотворительные и бизнес проекты. Учеба в Дипломатической академии МИД РФ помогла мне осознать национальные интересы нашей страны. Настало время для следующего шага. Я перешел работать на государственную службу. 30 июня я назначен Советником Губернатора Орловской области. Надеюсь, мой опыт получит практическое применение на благо Родины, — написал Брызгалов 6 июля (орфография и пунктуация сохранены, — прим.ред.).

Судя по информации в соцсетях, Брызгалов родом из Хабаровского края, создатель и руководитель Центра стратегических инициатив «Сообщество».

Напомним, предыдущим советником Клычкова был скандально известный Артур Волошин. В правительство Орловской области его приняли, несмотря на наличие украинского гражданства, которое он скрыл, получив российский паспорт .Это стало известным в результате проверки. МВД аннулировало паспорт Волошина, а прокуратура Орловской области потребовала от Клычкова уволить советника. Но Клычков требование не выполнил, а подписал заявление Волошина об уходе «по собственному желанию».

ИА «Орелград»