В Орле будут судить риэлторов, которые четыре года обманывали покупателей

Они собирали деньги на покупку недвижимости, но квартир многие их клиенты так и не дождались.

В Орле будут судить четверых местных жителей, которые на протяжении нескольких лет обманывали людей. Придумав нехитрую схему, они смогли заработать больше 90 миллионов рублей.

Речь идет о небезызвестной в Орле компании «ДОН» (ООО «ДОН – Дом Орловской недвижимости» по вопросу приобретения жилья). Фирма предлагала своим клиентам услуги по бронированию квартир в строящихся домах, а также покупке иной недвижимости. Чтобы получить хорошую скидку на квартиру в новостройке, надо было сразу отдать приличную сумму наличкой. Иногда после такой операции клиенты лишались отданных денег, и квартир так и не получали. В свое время интернет пестрел самыми разными отзывами о деятельности этой компании: от идеально положительных до комментариев с прямыми обвинениями в мошенничестве. Еще в 2017 году шел разговор о том, что фирма обманула «десятки людей на десятки миллионов».

Как рассказали в областной прокуратуре, следствием установлено, что с 2014 по 2018 год сотрудники фирмы обманули 62 клиентов, ущерб которым оценивается в 93 млн рублей. Обвиняемые «заключали соглашения, по условиям которых организация должна была оказать услуги по бронированию и приобретению в пользу клиентов объектов недвижимости», рассказали в пресс-службе ведомства. Но вместо покупки жилья для клиентов сотрудники «ДОНа» тратили деньги на свое усмотрение.

Теперь их будут судить по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Дело будет рассматривать суд Советского района Орла.

ИА «Орелград»