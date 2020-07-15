Возле «Гринна» появилась выделенная полоса для маршруток

Это первая полоса для общественного транспорта в Орле.

В УМВД по Орловской области рассказали, что на проезжей части напротив ТМК «Гринн» выделена специальная полоса для общественного транспорта. Администрация города уже утвердила новую схему знаков.

Маршрутные такси будут двигаться здесь попутно с остальным транспортом. Специальная горизонтальная разметка уже нанесена.

Напомним, в феврале этого года схему движения здесь уже меняли. Из-за частых ДТП напротив «Гринна» запретили поворот налево.

В сводках аварийности ГИБДД этот участок фигурирует в числе самых опасных в Орле. По итогам прошлого года здесь произошло 4 ДТП, 5 человек пострадали, 1 погиб.

ИА «Орелград»