До «Орловского полесья» пустят автобус

Правда, курсировать он будет только по выходным.

С 18 июля до «Орловского полесья» можно будет доехать на заказном пассажирском автобусе. Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации.

Ходить автобус будет только по выходным. Маршрут начнется на автовокзале, промежуточных остановок не будет. Отправление из Орла намечено на 10.00, обратно из национального парка можно будет уехать в 14.00.

Билеты на автобус можно купить в кассах автовокзала «Орел», а также на официальном сайте АО «Орелавтотранс».

Как уже писал «Орелград», в июне начал курсировать прямой автобус с автовокзала до Спасского-Лутовиново. Этот рейс также работает только по выходным.

ИА «Орелград»