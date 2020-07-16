До «Орловского полесья» пустят автобус

Правда, курсировать он будет только по выходным.
С 18 июля до «Орловского полесья» можно будет доехать на заказном пассажирском автобусе. Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации.
Ходить автобус будет только по выходным. Маршрут начнется на автовокзале, промежуточных остановок не будет. Отправление из Орла намечено на 10.00, обратно из национального парка можно будет уехать в 14.00.
Билеты на автобус можно купить в кассах автовокзала «Орел», а также на официальном сайте АО «Орелавтотранс».
Как уже писал «Орелград», в июне начал курсировать прямой автобус с автовокзала до Спасского-Лутовиново. Этот рейс также работает только по выходным.
ИА «Орелград»