В Спасское-Лутовиново из Орла будет ходить прямой автобус

Он будет курсировать от автовокзала до музея-заповедника.

Путь из Орла до Спасского-Лутовинова станет проще. Во всяком случае, на выходных. С 4 июля с автовокзала до музея-заповедника будет курсировать прямой рейсовый автобус на 25 мест. Ходить он будет только по субботам и воскресеньям: в эти дни в усадьбе И.С. Тургенева проводят программу «Тур-конструктор выходного дня».

Билеты на ПАЗик можно купить в кассе автовокзала или на сайте автовокзал57.рф. Автобус будет отъезжать с платформы №9 в 10:15. В обратный путь из Спасского отправится в 17:30. Остановок по пути для посадки и высадки пассажиров автобус делать не будет.

По субботам и воскресеньям в Спасском-Лутовинове действует программа «Тур-конструктор выходного дня». Гости музея-заповедника могут выбрать из перечня музейных услуг занятия по своим интересам и составить индивидуальный план пребывания в Спасском на целый день, рассказали организаторы программы.

Подробная программа на ближайшие выходные будет опубликована на сайте и на страницах музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» в соцсетях.

ИА «Орелград»