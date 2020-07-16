В Орле вскрыли незаконную схему повышения цен в магазине

Самовольно повышать цену решили в одном из мебельных магазинов Орла.

Гражданское дело было рассмотрено в суде Советского района города Орла. Как пояснили в пресс-службе этого суда, иск был подан сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора. Ответчиком выступил индивидуальный предприниматель, которому принадлежит мебельный магазин.

Нарушения закона со стороны торговца были выявлены в ходе проверки. В типовых договорах купли-продажи проверяющие усмотрели условия, ущемляющие права потребителя. Одна из таких незаконных норм касалась цены товара. В суде даже процитировали данный пункт: «Цена на товар, указанная в спецификации, действительна на день подписания договора. В случае оплаты товара частями и увеличения его стоимости в период до полной оплаты, цена на товар, поставляемой по настоящему договору, подлежит увеличению до уровня цены, действующей в магазине, на такой товар на момент фактического внесения покупателем полной оплаты».

Второе ущемляющее права условие выглядело так: «В случае приобретения покупателем выставочного образца товара, уцененного в связи с утратой потребительских качеств, то есть по цене ниже установленной на аналогичный товар, претензии по качеству к такому товару продавцом от покупателя не принимаются».

Словом, продавец оставил за собой право повышать стоимость проданного товара, а также снял с себя всякую ответственность за продажу некачественного товара. По сути, ИП принял собственные законы, противоречащие законам РФ. За это он был привлечен к административной ответственности. Кроме того, ему выдали предписание о прекращении нарушений.

Однако в установленный срок это предписание не было исполнено. На ИП завели второе административное дело, и он был привлечен к ответственности мировым судом. Затем появился гражданский иск. Роспотребнадзор просил суд обязать ИП исключить из договора купли-продажи и приложения условия, ущемляющие права потребителей.

Иск был удовлетворен. Суд постановил исключить из типовых договоров вышеуказанные условия. Впрочем, бизнесмен не сдался и дошел до апелляционной инстанции. Однако судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила решение Советского райсуда без изменения, а апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.

ИА «Орелград»