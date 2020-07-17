Орловщину отнесли к числу регионов, «сложных» по коронавирусу

Тогда как почти во всех остальных пик эпидемии считается пройденным.

Орловская область попала в перечень «красных» по коронавирусу регионов страны. Это означает, что ситуация в области пока далека от стабилизации. В то время как официальная статистика уверяет, что все регионы России прошли пик заболеваемости коронавирусом и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

— В разных регионах дела обстоят по-разному, — уточнил эксперт. — Если посмотреть на карту, то видно, какова динамика распространения заболевания. В регионах, окрашенных «зеленым» цветом, фиксируется существенное снижение заболеваемости, «желтым» показаны регионы с медленным снижением, в «светло-красных» регионах положение удовлетворительное, ожидается снижение, «красные» же регионы еще находятся в зоне сильной турбулентности (индекс заболеваемости выше единицы — ред.)», — сказал Тавадян.

Вместе с Орловской областью в «красной» зоне оказались Оренбургская Мурманская и Самарская области, Республика Коми, Севастополь, Удмуртия, Ненецкий АО и Еврейская АО, Крым, Алтайский край и др.

Как пояснил Тавадян, регионы сгруппированы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости — R. R — это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора. Он показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если индекс меньше единицы, то заболеваемость угасает, если больше, то может начать расти, пояснило СМИ.

В группу «зеленых» регионов входят, к примеру, Магаданская, Московская, Брянская, Тверская, Курская, Белгородская, Воронежская и Пензенская области и др. К «желтым» регионам эксперт отнес Новгородскую, Тульскую, Калужскую, Липецкую области и др. В «светло-красной» зоне оказались Калининградская, Архангельская, Смоленская, Новосибирская и другие области, а также Башкирия, Бурятия, Чувашия, Хакасия, Санкт-Петербург, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края.

ИА «Орелград»