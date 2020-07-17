Сотрудники «Экологистика» все-таки объявили забастовку

17.7.2020 | 12:39 Новости, Общество

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Из Железнодорожного района Орла мусор не вывозится.

В Железнодорожном районе Орла перестали вывозить мусор. Судя по тексту объявления от УК «Домсервис», причина – «забастовка работников компании по вывозу мусора».

Администрация «Домсервиса» просит жителей не пользоваться мусоропроводом,  по возможности не выбрасывать пищевые отходы и упаковывать мусор в плотные мешки, чтобы его не растаскали собаки. Складировать отходы предлагают около подъездов.

Как уже писал «Орелград», этот район города обслуживает «Экологистик». Недавно его сотрудники пожаловались на долги по зарплате и пригрозили перестать выполнять свои должностные обязанности. Водители и разнорабочие «Экологистика» рассказали, что им не платят с мая. Они написали коллективное обращение в прокуратуру. Ведомство пообещало проверить соблюдение трудовых прав работников компании.

«Экологистик» зашел на рынок в июне 2019 года — вскоре после того, как «Зеленую рощу» возглавил бывший московский чиновник Александр Ворожбит. Гендиректором мусорной компании является Андрей Соколов, а единственным учредителем – московский бизнесмен Игорь Парциба.

В прошлом году машины этой компании вывозили мусор из Железнодорожного района Орла, а в начале этого года получили контракт на обслуживание Заводского района, потеснив «Экоград».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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