Орловец изобрел пистолет для стрельбы по бродячим собакам

Творение «оружейника» по достоинству оценил суд.

В Малоархангельске суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя. Его обвинили в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия. Отпираться «оружейник» не стал. Он пояснил, что идея изготовить пистолет родилась у него еще в сентябре 2015 года. Естественно, никакого разрешения на это от государства у него не было, а подобные отношения четко регулирует Федеральный закон «Об оружии».

Суд установил, что мужчина, находясь во дворе своего дома, буквально из подручного материала умудрился смастерить так называемый самострел. Эксперты позже установили, что это оружие является дульнозарядным пистолетом с термическим способом воспламенения метательного заряда и относится к самодельному ручному неавтоматическому гладкоствольному однозарядному оружию.

Самоделка оказалась пригодна для стрельбы одиночными выстрелами. Кстати, супруга подсудимого знала об этом оружии и даже просила мужа выбросить его, так как боялась, что он может покалечиться и сам. Однако муж хранил пистолет у себя и даже захватил его с собой при переезде на другое место жительства.

Развязка наступила в марте 2020 года. В гости к подсудимому пришел знакомый. Гость пожаловался на то, что к нему во двор забегают бродячие собаки, и заявил, что хочет их застрелить. Тогда «оружейник» и признался приятелю в том, что у него имеется самодельный пистолет. Он дал приятелю оружие и просил вернуть его обратно после того, как тот «постреляет собак».

Гость ушел вместе с пистолетом, а буквально через полчаса домой к подсудимому пришли сотрудники полиции. Им уже было известно о самоделке. При таких обстоятельствах отрицать свою вину было бы неразумно. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года и 6 месяцев условно.

ИА «Орелград»