Под Орлом осуждена женская «банда», грабившая одиноких бабушек

Суд вынес приговор по делу о налетах на частные жилые дома.

Уголовное дело о грабеже рассмотрел суд Новодеревеньковского района. Его фигурантами стали четверо местных жителей: один молодой человек и три женщины, в том числе молодые мамы. Некоторых из них связывают родственные отношения. Было установлено, что преступления они совершили в мае 2019 года.

Компания собралась дома у одной из подсудимых, в поселке Верховье. Из показаний следует, что допоздна все пили чай. А затем одна из девушек предложила отправиться в поселок Хомутово и посетить одиноких бабушек. Она рассказала, что ранее была в этом райцентре и присмотрела несколько частных домов, в которых проживают одинокие пенсионерки.

На дело отправились на «девятке», принадлежащей единственному мужчине в этой шайке. Прибыв на место, они оставили машину, а сами проникли во двор. Уже стояла ночь, и хозяйка дома, пенсионерка, спала. Одна из злоумышленниц сумела выставить окно на веранде, через которое преступники, надев перчатки и маски с прорезями для глаз, забрались внутрь.

От шума бабушка проснулась. Она не стала кричать и звать на помощь. Налетчики прихватили с собой две бутылки спиртосодержащей жидкости крепостью 93 градуса, две банки консервов «Шпроты в масле», немного колбасы, набор из шести рюмок, топор и сберегательную книжку, денег на которой не было. Общая сумма похищенного имущества составила менее 1,3 тысячи рублей.

Затем грабители отправились в Верховье, но по пути решили посетить еще один дом. Они вновь натянули маски и, взломав входную дверь, вошли внутрь. В данном случае бабушка тоже не стала кричать, но попросила не забирать у нее все деньги, а оставить ей немного на хлеб. В кошельке у нее находилось всего лишь 400 рублей, 300 из которых преступники похитили. 100 рублей они оставили бабушке. Кроме того, они забрали у нее термос и старенький мобильник, который выбросили по пути в машину.

Дело дошло до апелляционной инстанции, в которой осужденным удалось добиться смягчения приговора. Так, одна из грабительниц, выставившая окно в доме пенсионерки, получила 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ее подельницы получили по 2 года и 11 месяцев лишения свободы, причем для одной этот срок оказался реальным, а для второй – условным.

Единственный мужчина в шайке получил наказание в виде в виде 3 лет и 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»