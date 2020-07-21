Стало известно, сколько домов в Орле расселят в 2020 году

Фонд ЖКХ ретранслировал планы орловской мэрии по расселению.

В Орле до конца 2020 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется расселить 20 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Об этом сообщил департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

Согласно представленной информации, в этих домах насчитывается 92 частных и 78 муниципальных жилых помещений, то есть комнат и квартир, подлежащих расселению. На реализацию первого этапа программы было запланировано финансирование в объеме 211,29 миллиона рублей. Согласно оперативным данным, на текущий момент в областной столице уже расселено 72 жилых помещения и переселены 92 человека.

Фонд ЖКХ со ссылкой на администрацию Орла также сообщил, что тем гражданам, которые проживали в муниципальных квартирах, новое жилье предоставляется по договорам социального найма. По условиям программы, оно не должно уступать предыдущему ни по площади, ни по количеству комнат.

«В июне 2020 года на эти цели было приобретено 21 жилое помещение, в III квартале 2020 года планируется закупить еще 24, — говорится в сообщении Фонда ЖКХ. — Собственники приватизированных квартир получат денежные средства на самостоятельную покупку нового жилья. Размер выкупа оценивает независимая экспертиза».

Всего в рамках данной программы, рассчитанной до 2025 года, в Орле планируется расселить 127 аварийных домов общей площадью 44,15 тысячи квадратных метра. В них проживают 3198 человек. Напомним, расселение аварийного жилищного фонда проводится в рамках федерального проекта на федеральные же средства.

ИА «Орелград»