В Орле иномарка сбила велосипедиста

22.7.2020 | 14:04 Новости, Происшествия

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Теперь полицейские разыскивают очевидцев ДТП.

Вчера, 21 июля в районе парковки возле ТМК «Гринн» на Кромском шоссе велосипедист попал под колеса иномарки.

42-летняя женщина за рулем «Фольксваген Поло» ехала по Кромскому шоссе со стороны Комсомольской по направлению улицы Машиностроительной. Когда автомобиль начал поворачивать налево, произошло столкновение с 60-летним велосипедистом.

Мужчина получил травмы, но помощь медиков ему не потребовалась. Теперь в УГИБДД просят откликнуться очевидцев этой аварии.

— Всех, кто располагает какой-либо информацией или записью видеорегистратора данного ДТП, просьба сообщить в ГИБДД по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-47, — сказано в сообщении ведомства.

ИА «Орелград»

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