Стали известны подробности вспышки COVID-19 в орловской психбольнице

23.7.2020 | 13:38 Новости, Общество

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В городских больницах появились психиатрические посты из-за новых пациентов.

В орловской областной психиатрической больнице заболели коронавирусом 45 пациентов и 20 сотрудников. Об этом сообщил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин.

Как уже писал «Орелград», о вспышке коронавируса в спецбольнице стало известно из неофициальных источников. В частности, Telegram-канал «Орловская медицина» рассказал о «колоссальном» количестве заболевших и «зашкаливающей летальности» в медучреждении.

Главврач больницы Игорь Кочергин поспешил успокоить общественность, дав официальный комментарий о ситуации в подведомственном учреждении. Не назвав ни одной цифры, Кочергин охарактеризовал положение в больнице как «спокойное», и сказал, что положение «не является критическим». Главврач пояснил, что заболевших сотрудников к работе не допускают, а «подтвержденных» пациентов лечат в других городских больницах.

— В лечебных учреждениях, куда были направлены пациенты, организованы дополнительные психиатрические посты, — уточнил сегодня Залогин.

 ИА «Орелград»

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