В Орле на пешеходных переходах появились предупреждения

Профилактическую акцию в областном центре провели полицейские и активисты.

Подробности проведения профилактической акции «Внимание, пешеход!» сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области. Вместе с полицейскими в ней приняли участие активисты «Молодой гвардии». Вблизи пешеходных переходов они совместными усилиями нанесли предупреждающие надписи. Такие тексты появились уже возле нескольких парков и скверов Орла.

«Они содержат простые правила, которые помогут предотвратить печальные последствия ДТП и сохранить жизнь и здоровье: например, у пешеходных переходов можно увидеть надпись: «Сними наушники – посмотри по сторонам», — рассказали в УГИБДД.

В ведомстве добавили, что акция была проведена не случайно. Статистика дорожно-транспортных происшествий остается тревожной. Согласно ей, в текущем году в регионе произошло 36 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пострадал 41 ребенок.

Сотрудники УГИБДД также призвали родителей «не ослаблять контроль над своими детьми и на постоянной основе напоминать им правила дорожной безопасности».

ИА «Орелград»