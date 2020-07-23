В Орле появились коронавирусные мошенники

Аферисты представляются чиновниками и продают памятки о коронавирусе.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области предупредило жителей региона об участившихся фактах мошенничества. Как пояснили в этом ведомстве, в качестве своих жертв аферисты выбирают в основном индивидуальных предпринимателей.

Последние все чаще жалуются на то, что с ними связываются некие неизвестные люди, которые представляются сотрудниками Роспотребнадзора. Затем они предлагают предпринимателям купить у них «печатную продукцию, содержащую информацию по вопросам борьбы с новой коронавирусной инфекцией».

В связи с этим областное управление Роспотребнадзора официально заявило, что не имеет к таким действиям никакого отношения и подобные услуги не оказывает. В ведомстве подчеркнули, что вся необходимая и актуальная информация по борьбе с COVID-19 размещена на его официальном сайте. Она находится в свободном и бесплатном допуске.

На сайте управления Роспотребнадзора по Орловской области даже был создан специальный раздел под названием «О новой коронавирусной инфекции». Кроме того, там же размещены «Рекомендации для бизнеса в условиях распространения COVID-19».

«Просим проявлять бдительность! – призывают в ведомстве. — В случае поступления подобных звонков просим сообщать в управление Роспотребнадзора по Орловской области по телефону (4862) 41-51-97, на электронный адрес uprav@57.rospotrebnadzor.ru или письменно по адресу 302040, г. Орел, Наугорское шоссе, 2а».

ИА «Орелград»