Вдовин порвал руками новый асфальт на улице Розы Люксембург

Орловский депутат доказывал подрядчикам, что они работают некачественно.

Вице-спикер орловского областного Совета Михаил Вдовин проверил, как идет ремонт дороги по улицы Розы Люксембург в Орле. Поводом для визита на объект стала жалоба, в которой сообщалось, что асфальт тут кладут с нарушениями технологии: не используют битум, местами – сразу на щебенку.

— В присутствии заказчика работ – УКХ города Орла, снял руками часть уложенного асфальта. Предполагаю, что если бы я не остановился, то мог бы демонтировать большой участок покрытия на этой дороге, — рассказал Вдовин на своей странице в соцсети.

По словам Вдовина, заказчик объяснил, что «у него учет идет не по слоям, а по тоннам».

— Исходя из этого, я сделал вывод, что чем больше тонн уложат, тем больше денег заплатят подрядчику, а качество работ — это вторично, — пишет депутат.

Вдовин доложил о том, как ремонтируют дороги в центре Орла замгубернатора по развитию инфраструктуры Игорю Тинькова и главе администрации города Александру Муромскому. «Они выехали на место, чтобы разобраться в сложившейся ситуации», — уточнил Вдовин.

Улицу Розы Люксембург в Орле по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтирует фирма «ГИАТТ». Цена контракта – почти 24,5 млн рублей. Этот подрядчик уже успел «прославиться» в Орле: в 2018 году «ГИАТТ» делал ямочный ремонт в Орле. Работу на улице Старо-Московской так и не приняли, а латки на Красном мосту быстро развалились.

ИА «Орелград»