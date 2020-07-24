Автовладелец под Орлом нашел простой способ сэкономить на колесах

Изобретенный им способ замены колес по достоинству оценил суд.

В Орловском районе рассмотрели уголовное дело о необычной краже. Местный житель был признан виновным в том, что снял четыре колеса с чужого автомобиля. Вину он признал и подробно рассказал, как все было.

У подсудимого имеется автомобиль «Нива». Желая сэкономить на его обслуживании, автовладелец решил «позаимствовать» необходимые ему запчасти. Он хорошо подготовился. Осенью прошлого года на своей «Ниве» мужчина доехал до АЗС, расположенной в поселке Образцово.

Оставив машину там, он прихватил с собой портфель, в котором находился домкрат и другие инструменты, и отправился к многоэтажным домам в надежде найти подходящий автомобиль.

Вскоре он наткнулся на припаркованный во дворе «Нива Шевроле». Оглядевшись по сторонам, злоумышленник одно за другим скрутил четыре колеса, которые затем донес до своей машины и уложил их в багажник и салон. С места преступления он скрылся, «впоследствии распорядившись похищенным по своему усмотрению». Материальный ущерб был оценен более чем в 23 тысячи рублей.

В суде подсудимый объяснил, что колеса он похитил для личного использования и хранил их в своем сарае. После того, как на него вышла полиция, он вернул колеса потерпевшему, да еще и компенсировал ему моральный вред, заплатив 7000 рублей. Однако наказания это не помогло ему избежать. Суд приговорил его к исправительным работам сроком на 1 год с удержанием 10 процентов из заработка в доход государства.

ИА «Орелград»