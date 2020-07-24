В Орле молодым мамам предложили стать флористами

Служба занятости пригласила декретниц на бесплатное обучение

Областная служба занятости пригласила на обучение молодых мам, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, а также граждан так называемой категории «50+». Речь идет о курсах, которые оплачивается за бюджетный счет в рамках нацпроекта «Демография». Эта услуга предназначена для тех, что не может найти работу по имеющейся своей профессии или специальности, поскольку она не востребована на рынке труда. Кроме того, можно повысить свою квалификацию.

«С возвращением за парты вернулся ряд востребованных профессий: швея, парикмахер, мастер маникюра, флорист и многие другие, обучение которым на время было приостановлено, — пояснили в управлении труда и занятости Орловской области. — В учебной парикмахерской учебного центра службы занятости уже принимают клиентов. Маски, перчатки, дезинфицирующие средства, дистанция, прием по записи… Все, как в профессиональной мастерской».

В ведомстве отмечают, что обучение не прерывалось и во время ограничений, введенных в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Однако проводилось оно не в полном объеме. Желающих обучали только тем специальностям, по которым это возможно было сделать в дистанционном режиме. Например, участники программы удаленно осваивали бухгалтерские программы 1С, обучались тонкостям делопроизводства, государственного и муниципального управления. Теперь же курсы восстанавливаются в прежнем объеме. В связи с этим и объявлен набор.

«К настоящему времени профессиональное обучение по направлению службы занятости прошли более 660 безработных, свыше 240 представителей старшего поколения, а также 112 женщин, воспитывающих детей-дошкольников, — говорят в управлении труда и занятости. — По направлениям центров занятости, граждане в текущем году обучаются в Среднерусском институте управления — филиале РАНХиГС, учебном центре ДОСААФ России, учебном центре «Энергоэффективность», Орловском государственном университете экономики и торговли, других образовательных учреждениях региона, с которыми службой подписан соответствующий договор».

Подробности по вопросам профессионального обучения можно узнать по телефонам 55-08-40, 54-35-89, а также по телефону «горячей линии» 55-24-84.

ИА «Орелград»