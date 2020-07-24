В Орловской области конкурс на выборах составит 10 человек на 1 мандат

В регионе завершился период выдвижения кандидатов в депутаты.

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, завершен период выдвижения кандидатов на участие в муниципальных выборах. Напомним, они состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Выборы пройдут в 10 муниципальных районах и в Орле. Всего в органы местного самоуправления будут избираться 50 депутатов, в том числе 38 – в Орловский горсовет. В Орле 10 мандатов разыграют по пропорциональной системе, а 28 – по мажоритарной.

Всего в Орловской области было выдвинуто 535 кандидатов, то есть конкурс даже превысит 10 человек на 1 место. Из них 469 кандидатов были выдвинуты 10 избирательными объединениями, а 66 человек выдвинулись в порядке самовыдвижения. Избирательными комиссиями на данный момент зарегистрирован 61 кандидат.

«В соответствии с законодательством избирательные комиссии проверят соответствие порядка выдвижения кандидатов требованиям закона, а также достоверность представленных кандидатами сведений, — пояснили в облизбиркоме. — Период представления документов для регистрации кандидатов продлится до 18 часов 29 июля 2020 года».

Для проведения выборов будут задействованы 148 избирательных участков, в том числе 137 — в Орле. Они расположены в учреждениях образования, административных зданиях и в учреждениях культуры. В списки избирателей будет включено 253 795 жителей региона.

ИА «Орелград»