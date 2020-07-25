Орловцам вернут переплату за госпошлины

Областное управление Росреестра напомнило о шансе вернуть «излишки».

Управление Росреестра по Орловской области напомнило жителям региона о том, что излишне или ошибочно уплаченные за госпошлину деньги можно вернуть в течение 3-х лет с момента оплаты. Для этого надо подать заявление. Сделать это можно как в самом управлении, так и в МФЦ. Деньги вернут в течение 30 дней с момента подачи заявление. Отметим, что возвращают их только в безналичной форме.

«Госпошлина считается излишне уплаченной и подлежит возврату в полном объеме, если заявитель передумал совершать сделку с недвижимостью и не подавал заявление об учетно-регистрационных действиях, — объяснили в управлении Росреестра. — Также полностью возвращается платеж при возврате документов без рассмотрения. В случае, когда вынесено решение об отказе, госпошлина не возвращается».

Половину денег можно вернуть, если «продавец недвижимости и покупатель подали заявления о возвращении документов без проведения регистрации, при получении уведомления о прекращении регистрационных действий».

Статистика показывает, что орловцы пользуются такой возможностью. Так, в прошлом году региональное управление Росреестра вернуло им более 1,65 миллионов рублей, а за полгода 2020 года — свыше 530 тысяч рублей. Все это «излишки» при уплате госпошлины за государственные услуги.

Добавим, что при подаче заявление при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, ИНН. Подлинный документ об оплате требуется в случае, если заявитель хочет вернуть госпошлину в полном размере. Если же он рассчитывает лишь на часть выплаты, то потребуются копия платежного документа и банковские реквизиты, по которым ему и вернут деньги.

ИА «Орелград»