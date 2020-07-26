Мэрия не смогла заплатить за ремонт новогодней иллюминации в Орле

26.7.2020 | 14:30 Новости, Общество

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Подрядчику пришлось обратиться в суд, чтобы получить деньги по контракту.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску индивидуального предпринимателя к муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и муниципальному образованию «Город Орел». Интересы мэрии в этом процессе отстаивало управление городского хозяйства и транспорта администрации города. Истец просил о взыскании более чем 300 тысяч рублей.

Как следует из материалов дела, 17 января 2020 года «УКХ» и ИП заключили муниципальный контракт. Согласно ему подрядчик должен был отремонтировать новогоднее световое оборудование в Орле, а именно на площади Содружества, Александровском мосту, в Галерее трудовой Славы, на бульваре Победы, где стояла новогодняя ель «Златка», на площади Ленина и в ТЮЗе.

Цена контракта составила 298 тысяч рублей. Финансирование должен был обеспечить бюджета города. Подрядчик выполнил свои обязательства, и работы у него были приняты заказчиком без замечаний и возражений. Но денег ИП до сих пор не заплатили. Кстати, ответчики этого и не отрицали, но ссылались на отсутствие бюджетного финансирования. Спрашивается, зачем тогда заключали контракт?

Арбитраж удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Он постановил взыскать с «УКХ» в пользу ИП почти 305 тысяч рублей с учетом неустойки. В постановлении арбитраж указал, что если денег у «УКХ» не найдется, то обеспечить финансирование будет обязана мэрия в лице управления городского хозяйства и транспорта.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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