В Орловской области лишь треть партий думают о выборах

Только 12 партий региона изъявили желание сразиться за мандаты

По данным управления Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области, на текущий момент 42 политические партии имеют право принять участие в выборах в органы местного самоуправления региона. Такое же право имеют еще 36 региональных отделений политических партий и от 51 до 54 общественных объединения.

Однако, судя по текущим данным, далеко не все из них думают о реальном сражении за депутатские мандаты. Как сообщили в Избирательной комиссии Орловской области, лишь 13 избирательных объединений известили «о мероприятиях, связанных с выдвижением кандидатов». Такие уведомления организаторам выборов подали 12 политических партий и одно общественное объединение.

Напомним, в Орловской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года выборы пройдут в 10 муниципальных районах и городе Орле. На кону стоят 50 депутатских мандатов. Самыми масштабными и напряженными, вероятно, станут выборы в Орловский горсовет. Жителям областной столицы предстоит избрать 38 парламентариев, причем 10 мандатов будут разыграны по пропорциональной системе, а 28 – по мажоритарной.

По данным облизбиркома, всего в Орловской области было выдвинуто 535 кандидатов, из них 469 — 10 избирательными объединениями, а 66 человек выдвинулись в порядке самовыдвижения.

ИА «Орелград»