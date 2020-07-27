Эксперты проверили, есть ли вирус в орловской колбасе

27.7.2020 | 12:30 Новости, Общество

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В Орле прошли исследования на африканскую чуму свиней.

Как пояснили в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, исследования стартовали еще 2 июля. Их провели специалисты отдела молекулярных исследований. Всего за прошедшее время они изучили 394 образца патологического и биологического материала. В частности, были исследованы кровь, уши и селезенки свиней, селезенки диких кабанов, свинина и колбасные изделия.

К счастью, африканской чумы свиней ни в патологических образцах, ни в продуктах питания эксперты не обнаружили. В противном случае зараженную колбасу пришлось бы срочно утилизировать. Напомним, что АЧС является опасной вирусной болезнью, которая практически в 100 процентах случаев приводит к гибели животных.

При выявлении очага такого заболевания применяются жесткие меры. Например, у местного населения изымаются не только свиньи, но и продукция из свинины. Вводится карантин, проводится дезинфекция и сжигание трупов ликвидированных свиней. Все это больно бьет по экономике и требует дополнительных финансовых затрат из бюджета. Поэтому профилактика позволяет экономить огромные средства.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство области ранее приняло программу развития государственной ветеринарной службы. Она предусматривает проведение мероприятий по предотвращению заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории региона, на что планируется выделить 6,2 миллиона рублей.

Деньги будут направлены на укрепление материально-технической базы ветслужбы. Так, предусмотрено приобретение дезустановок, автотранспорта и оборудования для мобильных противоэпизоотических отрядов, которые будут работать в очагах заболеваний.

ИА «Орелград»

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