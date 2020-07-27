Под Орлом подросток на мотоцикле протаранил «девятку»

27.7.2020 | 10:20 Новости, Происшествия

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Юный мотоциклист теперь в больнице.

В субботу, 25 июля около 20.00 в Болхове 16-летний мотоциклист без прав и без шлема врезался в «девятку». Юноша забыл или не знал, что при выезде со второстепенной дороги надо уступить тому, кто двигается по главной.

Мотоциклист выезжал с улицы Машиностроительной в районе дома №35Б, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. При этом он не уступил дорогу отечественной легковушке под управлением 28-летнего водителя.

В результате ДТП водителя мотоцикла с травмами госпитализирован увезли в НКМЦ им.Круглой.

ИА «Орелград»

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