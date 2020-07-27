Забастовавшим работникам «Экологистика» выплатили зарплату

27.7.2020 | 14:31 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Добиться денег сотрудники компании смогли только с помощью прокуратуры.

Долг по зарплате перед работниками «Экологистика» полностью погашен. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Как уже писал «Орелград», водители и разнорабочие мусорного оператора пожаловались на долги по зарплате и пригрозили забастовкой. Они рассказали, что им не платят с мая и написали обращение в прокуратуру. Какое-то время мусор из Железнодорожного района Орла и правда не вывозили. Управляющая компания, обслуживающая многоквартирные дома, просила жителей не забивать мусоропроводы, а выносить пакеты с отходами к подъездам.

По итогам проверки надзорного ведомства выяснилось, что за июнь зарплату не получили 30 сотрудников «Экологистика». Сумма долга перед ними составила порядка 715 тысяч рублей.

— В результате прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате перед работниками ООО «Экологистик» погашена в полном объеме, — рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования