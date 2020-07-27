Забастовавшим работникам «Экологистика» выплатили зарплату

Добиться денег сотрудники компании смогли только с помощью прокуратуры.

Долг по зарплате перед работниками «Экологистика» полностью погашен. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Как уже писал «Орелград», водители и разнорабочие мусорного оператора пожаловались на долги по зарплате и пригрозили забастовкой. Они рассказали, что им не платят с мая и написали обращение в прокуратуру. Какое-то время мусор из Железнодорожного района Орла и правда не вывозили. Управляющая компания, обслуживающая многоквартирные дома, просила жителей не забивать мусоропроводы, а выносить пакеты с отходами к подъездам.

По итогам проверки надзорного ведомства выяснилось, что за июнь зарплату не получили 30 сотрудников «Экологистика». Сумма долга перед ними составила порядка 715 тысяч рублей.

— В результате прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате перед работниками ООО «Экологистик» погашена в полном объеме, — рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»