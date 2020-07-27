«Захватчик» дороги под Орлом угрожал застрелить пару из ружья

В деревне Образцово местный житель объявил себя хозяином дороги и с оружием охраняет проезд по ней.

В Сети появилось видео с «захватчиком» дороги в деревне Образцово Орловского района. Мужчина в трусах и с крестом на шее держит в руках ружье и не разрешает проехать по дороге автомобилю. Водитель авто снимает происходящее на телефон.

Мужчина с оружием уверяет, что машина едет «по частной собственности», и что на кадастровой карте это должно быть отражено. И угрожает «застрелить вас обеих» за отказ водителя убедиться в том, что дорога и правда ведет в границы частных владений.

Как уже писал «Орелград», ранее жители Образцово жаловались, что их сосед перегородил бетонными сваями проезд по улице Союзной. Он уверяет, что дорога – его собственная. В Сети люди пишут, что мужчина требует за нее несколько миллионов рублей. Жители Образцово просят помощи у местной администрации, а также грозят прокуратурой и судом.

ИА «Орелград»