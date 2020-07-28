Депутаты обсудят «коронавирусные» проблемы орловской медицины

В областном Совете создали рабочую группу, которая будет контролировать меры по противодействию COVID-19.

В Орловском областном Совете создана рабочая группа по противодействию распространению коронавирусной инфекции. 31 июля состоится ее первое заседание. Депутаты будут говорить о том, с какими проблемами из-за пандемии столкнулась орловская медицина.

— В ходе заседания предполагается обсуждение таких вопросов, как недостаточное оснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, в которых развёрнуты отделения для больных коронавирусной инфекцией; проблема медицинских кадров, которые непосредственно работают с ковид больными; возникновение очагов коронавирусной инфекции в медицинских организациях, как следствие, высокая заболеваемость среди медицинских работников, — рассказали в пресс-службе заксобрания.

Сообщается, что рабочая группа создана в середине июля по распоряжению спикера облсовета Леонида Музалевского. Руководителем группы стал Сергей Потемкин.

На первое заседание депутаты пригласили руководителя департамента здравоохранения Ивана Залогина, главу регионального управления Роспотребнадзора Александра Румянцева, а также главврачей медицинских учреждений Орла и области.

ИА «Орелград»