Под Орлом нашли дороги с опасной зеленой порослью

Состояние орловских дорог проверили сотрудники ГИБДД.

В Должанском районе полицейские обследовали улично-дорожную сеть. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. Как известно, существуют государственные стандарты, предъявляющие требования к состоянию проезжей части. Как раз в эти дни в Орловской области сотрудники полиции проверяют дороги, особое внимание уделяя тем из них, по которым курсируют школьные автобусы.

Проведенная в Должанском районе проверка показала, что не все школьные маршруты готовы к новому учебному году. Кстати, в ней принимали участие чиновники из местного отдела образования. В результате нарушения обязательных требований закона были выявлены комиссией при обследовании автодорог Урынок-Быстра-Егорьевка и Дубровка-Тим-Евланово.

«Недостатками явились повреждение проезжей части в виде просадок, колейность, а также зеленая поросль, затрудняющая проезд и создающая угрозу безопасности движения транспортных средств и пешеходов, — пояснили в УГИБДД. — Проверяющие составили акт выявленных недостатков и выдали предписание на их устранение ответственным лицам».

В ведомстве сообщили, что подобные проверки проходят и в самом райцентре Долгое. Особое внимание полицейские уделяют состоянию проезжей части вблизи пешеходных переходов и перекрестков. Выявленные ранее недостатки уже устранены – ремонт проезжей части был профинансирован в рамках местной программы «Безопасность дорожного движения».

ИА «Орелград»