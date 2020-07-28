«Захватчик» дороги под Орлом снял бетонные блоки

28.7.2020 | 14:51 Новости, Общество

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Но все еще требует денег за право пользования «его» дорогой.

На улице Союзной в деревне Образцово Орловского района убрали бетонные блоки и сваи. Об этом «Орелграду» рассказали местные жители.

Судя по снимкам, предоставленным редакции, со сторонами конфликта общались представители прокуратуры.

Сейчас на право пользования проезжей частью оформляется временный сервитут. Но, как рассказал собеседник «Орелграда», владелец дороги требует за право пользования ею 1,5 млн рублей.

Как уже писал «Орелград», ранее жители Образцово пожаловались, что их сосед перегородил проезд бетонными сваями. Он уверял, что дорога – его собственная. Жители Образцово попросили помощи у местной администрации, а также намеревались обращаться в прокуратуру и суд. Позже в Сети появилось видео, на котором мужчина в трусах и с крестом на шее с ружьем охранял проезд по одной из дорог в Образцово. Он грозил застрелить тех, кто намеревался здесь проехать.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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