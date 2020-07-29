Клычкову пожаловались на строительство дома в овраге

29.7.2020 | 16:38 Новости, Общество

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Жители Советского района Орла выступили против появления многоэтажки у них под окнами.

Жители ряда домов на улицах Полесской, Матросова и Генерала Родина в Орле выступили против идеи строительства 17-этажного дома в овраге у них под окнами. Открытое письмо опубликовала газета «Орловская среда». Жители уверяют, что по Генплану спорная территория является рекреационной зеленой зоной, а само строительство в овраге может нанести вред жителям окрестных домов.

Как уже писал «Орелград», строить дом в верхней части улицы Полесской хочет «Инжилком». Ранее застройщики не рассматривали данный участок как строительную площадку из-за сложного рельефа. Проект  застройки предусматривает возведение двухподъездного 17-этажного монолитно-кирпичного дома ориентировочно на 168 квартир. Публичные слушания по его строительству намечали на 25 июня, но потом отменили из-за пандемии коронавируса.

Жители домов, граничащих с оврагом, напомнили губернатору Андрею Клычкову, что он всегда публично выступает за сохранение зеленых зон. Поэтому люди просят его вмешаться и вместо 17-этажки оборудовать здесь, к примеру, спортплощадку и место для прогулок с животными. По мнению жителей, новостройка не только закроет солнце в окнах их квартир, но может наделать и гораздо больше бед. Люди боятся, что из-за появления в овраге тяжелой техники, а потом и капитального здания грунт может «поехать», нанеся вред их домам, а также системе ливневой канализации. Говорится в письме и о высокой плотности населения в микрорайоне: уже сегодня здесь собираются пробки, детсады и школы переполнены, а с появлением нового многоквартирного дома эти проблемы только усугубятся, считают подписанты письма.

СМИ сообщает, что природоохранный прокурор Орловской области Ирина Булгакова перенаправила заявление граждан руководителю областного департамента надзорной и контрольной деятельности. Результатов его рассмотрения пока нет.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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