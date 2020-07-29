Областные власти выделят 26 тысяч рублей на поощрение учителей

Оглашены условия проведения традиционного конкурса для педагогов

Власти Орловской области утвердили положение о конкурсе на лучшую работу по физико-математическим дисциплинам и методике преподавания физико-математических дисциплин. Он является традиционным и ежегодным. Как следует из преамбулы, конкурс проводится «в целях поддержки творческой активности преподавателей, аспирантов, учителей и методистов в создании учебной и методической литературы». Речь идет о методичках по физико-математическим дисциплинам для школьников и студентов.

В этом году конкурс планируется провести в октябре-декабре. Областному бюджету это обойдется всего в 26 тысяч рублей, из которых 25 тысяч составит премия победителю. Департаменту финансов уже предписано перечислить данную сумму департаменту образования, который выступает организатором мероприятия.

К участию принимаются научные работы преподавателей, аспирантов, учителей и методистов, выполненные отдельными авторами либо коллективами (не более трех человек), возраст которых не превышает 35 лет. Право выдвижения предоставлено школам, ссузам и вузам, организациям дополнительного профессионального образования, ученым советам, советам молодых ученых и др.

Научные работы претендентов, допущенные к участию, пройдут экспертизу. Для этого уже создана комиссия, которую возглавила руководитель облдепартамента образования Татьяна Крымова. При оценке эксперты должны будут учесть ряд критериев, такие как актуальность и научная новизна исследования, степень раскрытия темы, четкость постановки задачи, степень обоснованности положений, выводов и рекомендаций и другое.

ИА «Орелград»