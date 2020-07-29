В Орле обсудили последствия пандемии для туристического бизнеса

В приемной «Единой России» провели круглый стол с представителями орловских турагентств.

Вчера, 28 июля в приемной «ЕР» провели тематическую встречу по вопросам защиты прав потребителей в сфере туризма. Вел прием вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин. Депутат Госдумы от Орловской области Ольга Пилипенко общалась с участниками мероприятия по видеосвязи.

Туристическую отрасль назвали в числе тех, кто первыми испытал проблемы

–Из-за распространения COVID-19 по всему миру текущие туры пришлось прервать, а запланированные на более поздний срок — отменить или перенести. В таких условиях туроператоры, турагенты, перевозчики и другие участники рынка туристических услуг понесли серьезные убытки, — отметил Михаил Вдовин. — В числе пострадавших и тысячи граждан.

Представители орловских турагентств отметили, что они, являясь посредниками, находятся между двух огней: туроператорами и потребителями.

Сообщается, что разрешить проблему призвано Постановление Правительства от 20 июля 2020 года № 1073.

— Согласно документу, при исполнении в 2020 и 2021 годах договора туроператор обеспечивает предоставление туристского продукта, предусмотренного договором, либо равнозначного туристского продукта в сроки, определяемые дополнительно по соглашению сторон, но не позднее 31 декабря 2021 г., — рассказали в пресс-службе облсовета.

Среди прочего, в постановлении оговаривается запрет туроператорам требовать доплату с клиентов за более поздние туры. Но по соглашению сторон условия путевки могут изменить.

Ольга Пилипенко попросила руководителей турфирм подумать и направить свои предложения о том, как законодатели могли бы поддержать туристический бизнес.

ИА «Орелград»