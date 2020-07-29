В «Зареченском» появились белки

29.7.2020 | 14:38 ЖКХ, Новости

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Граффити со зверьками нарисовали на трансформаторной будке

В орловском микрорайоне «Зареченский» на трансформаторной будке появилось граффити с семьей белок. Зверьки уже стали хитом соцсетей, превратив обычный объект ЖКХ в фотозону.

Идея нарисовать граффити на подстанции появилась у застройщика района «Орелстроя» еще в прошлом году. На определение концепции и разработку проектов ушло несколько месяцев. В начале 2020 года в «Орелстрое» утвердили тему экологии — животные, словно только что вышедшие из леса, птицы и сочная «природная» палитра. Реализацией замысла занялась управляющая компания «Орел-ЖЭК».

«Орловцы не привыкли обращать внимание на небольшие строения, присутствующие почти в каждом дворе, однако благодаря новому решению придомовые территории заиграли новыми красками и привлекли к себе внимание», — рассказали в «Орелстрое».

Граффити с природной тематикой в этом году также появились в жилом комплексе «Московский парк».

 ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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