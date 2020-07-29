«Зеленой роще» дадут 58 млн рублей из-за коронавируса

Орловский регоператор реформы ТБО получил правительственную поддержку.

Орловскому регоператору мусорной реформы УК «Зеленая роща» дадут 58 млн рублей из федерального бюджета. Об этом рассказал глава регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин. Субсидию регоператор получит благодаря пандемии коронавируса.

По информации чиновника, государство решило поддержать оператора мусорной реформы потому, что «новая система обращения с отходами только проходит свое становление». Деньги «Зеленой роще» дадут и потому, что из-за пандемии многие юрлица в Орловской области приостанавливали деятельность и не платили за вывоз мусора. А вот жители, работающие из-за коронавируса из дома, увеличили «образование ТКО в жилых массивах, поселках и микрорайонах».

— С целью стабилизации финансово-экономического состояния, региональному оператору ООО «УК «Зеленая роща» будет предоставлена финансовая поддержка, направленная на погашение сложившейся кредиторской задолженности перед контрагентами, которые занимаются перевозкой, обработкой и размещением отходов, которые, несмотря на пандемию COVID-19, продолжали свою работу в усиленном режиме, — написал Блохин.

ИА «Орелград»