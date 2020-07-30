Мэрия Орла: застройщик «дома в овраге» изменил намерения

30.7.2020 | 14:28 Новости, Общество

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Публичный слушания, назначенные на август, отменены.

На официальном сайте администрации Орла появилась информация об отмене публичных слушаний о строительстве «дома в овраге» в Советском районе Орла. Сообщается, что процедура отменена «в связи с изменением намерения застройщика по развитию территории».

Как уже писал «Орелград», ранее жители домов на улицах Матросова, Генерала Родина и Полесской пожаловались губернатору Клычкову на строительство дома в зеленом овраге под их окнами. Возвести многоэтажку в верхней части Полесской собирался «Инжилком». Ранее застройщики не рассматривали данный участок как строительную площадку из-за сложного рельефа. Проект  застройки предусматривал возведение двухподъездного 17-этажного монолитно-кирпичного дома ориентировочно на 168 квартир. Жителей соседних домов возмутили эти планы, т.к. появление многоэтажки здесь могло, по их мнению, нанести вред их домам, а также усугубить и без того непростую ситуацию с социальной инфраструктурой и дорожными пробками.

Означает ли отмена публичных слушаний то, что застройщик отказался от намерения возводить 17-этажку на Полесской, пока не понятно.

ИА «Орелград»

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