В Орле «байкер» дважды за 14 дней попался пьяным за рулем

30.7.2020 | 17:40 Новости, Происшествия

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Неисправимого пьяного мотоциклиста отдали под суд.

Как сообщает Железнодорожный районный суд, уголовное дело было заведено на жителя Орловского района. Он умудрился дважды за две недели попасться сотрудникам ДПС пьяным за рулем. Дело на него было заведено по ст.264.1 УК РФ, которая предусматривает санкции за повторную пьяную езду.

Мужчина был задержан полицейскими 24 марта 2020 года. Сотрудники ДПС остановили его в Орле. Нетрезвый гражданин разъезжал по улицам областного центра на мотоцикле. В ходе проверки было установлено, что это уже второе подобное правонарушение, которое он совершил.

Буквально за две недели до этого его привлекли к административному наказанию в виде ареста на 10 суток за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Видимо, отбыв арест, он вновь оседлал мотоцикл в нетрезвом виде.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью и раскаялся в содеянном. Суд учел характер и степень общественной опасности содеянного. В результате дважды пьяный мотоциклист получил наказание в виде 320 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

ИА «Орелград»

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